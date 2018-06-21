В честь форварда ФК «Краснодар» Смолова назвали первую в России футбольную рок-оперу

Футбольную рок-оперу «Федя и Вика в стране Футболии» покажут в ближайшие выходные в Екатеринбурге.

Мюзикл покажут в рамках развлекательной программы чемпионата мира по футболу. Комментируя имена, вынесенные в название, автор рок-оперы Александр Пантыкин пояснил, что «Федя» посвящено форварду российской сборной — Федору Смолову. А «Вика» означает победу.

«Имя Федя было выбрано неслучайно, ведь один из форвардов нашей сборной — Федор Смолов. Вика, Виктория, что означает победа, — его подруга», — сказал Александр Пантыкин.

Мюзикл повествует о приключениях Феди, который попадает в страну Футболию и становится там капитаном команды «Русиполие», которая противостоит команде «Бразиморие», сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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