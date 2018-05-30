В честь начальника сыскного отделения Екатеринодара открыли мемориальную доску

30 мая в 14:57

Она появилась в Краснодаре на улице Октябрьской, 83 на здании, в котором с 1909 по 1917 годы располагалось сыскное отделение.

Доску установили в рамках проекта «Сыскной Екатеринодаръ», посвященного 300-летию российской полиции и 100-летию уголовного розыска.

Участие в мероприятии приняли сотрудники и ветераны органов внутренних дел, представители администрации Краснодара, Краснодарского университета МВД России, краевого архива, Общественного совета при ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Почетным гостем стала Светлана Митранович — внучка полицейского пристава хутора Романовского Александра Шпилевого.

Александр Пришельцев руководил сыском областной столицы с 1909 по 1914 годы. Согласно архивным документам, в период его службы было обезврежено более 1 тыс. преступников, ликвидированы особо опасные банды убийц и грабителей: «душители», «степные дьяволы», «факельщики».

«По инициативе начальника екатеринодарского сыска в состав подразделения была введена должность кинолога, в работе полицейских стали использоваться самые передовые методы оперативно-розыскной деятельности того времени», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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