В четыре района Джизакской области назначены новые прокуроры

В прокуратуре ряда районов области назначены новые должности Джизакской области. По информации областной прокуратуры, всего отмечено 5 новых назначений.

В том числе:

по приказу главного прокурора адвокат 1-го уровня Широз Шавкатович Абраев был назначен прокурором района Бахмаль. Ш.Абраев до назначения работал начальником отдела в областной прокуратуре,

приказом главного прокурора на должность прокурора Галлаорольского района назначен судебный советник Шоназаров Улугбек Маманазарович. У.Шоназаров до назначения работал начальником отдела в областной прокуратуре;

приказом главного прокурора на должность прокурора Достликского района назначен младший советник юстиции Раззоков Самандар Эгамбердиевич . До назначения на должность прокурора Галлаорольского района работал Раззоков С.;

Приказом главного прокурора на должность прокурора района назначен Акбар Хосилбекович Сакиев Мирзачол, младший советник юстиции . До назначения прокурором Достликского района Сакиев А. работал;

По приказу главного прокурора судебный советник Кошилов Джамшид Джумабаевич работал в сфере экологии, охраны окружающей среды и лесного хозяйства областной прокуратуры. назначен на должность начальника отдела контроля за исполнением законодательства. Ж.Кошилов до своего назначения работал прокурором Мирзачельского района.