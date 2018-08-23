В Чистяковской роще Краснодара пройдет акция «Семья на спорте»

В мероприятии примут участие многодетные спортивные семьи города.

Участников акции ждут полосы препятствий и квесты, которые будут проходить на всех площадках парка, конкурсы и розыгрыши призов. Для детей подготовлены анимационные спортивные программы и пенная дискотека.

Также пройдет презентация проекта #Папанаспорте, в рамках которого мужчины будут состязаться в ловкости и выносливости. Все желающие смогут сдать нормы ГТО.

В финале спортивного праздника гости смогут увидеть байк-шоу от «Ночных волков» и танцевальный флешмоб.

Акция стартует 26 августа в 10:00 и продлится до 20:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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