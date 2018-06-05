В Чистяковской роще Краснодара провели экологический праздник

Всемирный день охраны окружающей среды празднуют 5 июня. Краснодарцы его отметили в Чистяковской роще.

Тысячи горожан пришли не только отдохнуть, но и сделать свой вклад в сохранение экологии. В парке установили временные пункты приема опасных бытовых отходов. Люди выбрасывали мусор в отдельные контейнеры, к примеру, ртутные градусники, батарейки или лампочки. Участвовали в такой генеральной уборке общественники, школьники и студенты.

«Детям здесь показывают мастер-классы. Рассказывают о нашей природе, экологических мероприятиях. Мы должны беречь природу, заботиться о ней, делать все для того, чтобы она у нас существовала, сохранить ее в таком виде, в котором она есть, и приумножить», — сказал начальник отдела экологической безопасности Краснодара Олег Шаталов.

В парке выступали творческие коллективы, работали интерактивные площадки, а в тематических фотозонах гости праздника сделали десятки снимков. Самые активные участники экологических конкурсов получили призы и подарки.

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