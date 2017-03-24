В Чистяковской роще Краснодара пройдет акция «100 причин жить»

В краснодарской Чистяковской роще 26 марта пройдет молодежная акция «100 причин жить».

По словам организаторов, мероприятие направлено на поддержку борьбы с так называемыми «группами смерти» в социальных сетях.

В рамках акции пройдет спортивная зарядка, занятия по велотриалу, также запланирована танцевальная фитнес-программа, выступления музыкальных коллективов. Акция будет проходить с 10:00 до 18:00.

Массовые мероприятия с 10:00 до 16:00 состоятся на площадках у кинотеатра «Аврора» и в парке 30-летия Победы.

Молодежная акция «Мы отдаем свое тепло» у кинотеатра «Аврора» будет приурочена к Международному дню театра, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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