В Чистяковской роще в Краснодаре пройдет велоэкскурсия

В Краснодаре 25 марта в Чистяковской роще пройдет велоэкскурсия «По следам памятных дел Г. С. Чистякова».

Мероприятие приурочено к 150-летию основателя парка Гавриила Чистякова и 115-летию развития велосипедного движения в Краснодаре. Экскурсия стартует в 13:00 от центральной арки парка.

«Во время пробега вы уведите старинные дома и памятники, построенные по инициативе самого Гавриила Чистякова и узнаете интересные и малоизвестные факты из истории города, в том числе о первом трамвае Екатеринодара, увидите редкие исторические фотографии», — пояснили организаторы мероприятия в официальной группе рощи в соцсети Facebook.

Экскурсию проведет историк, член Клуба научного туризма Сергей Кувайцев.

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