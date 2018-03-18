В ЦИК обработали 21,33% бюллетеней: Путин набирает 71,97% голосов

Официальные итоги Центральная избирательная комиссия объявит после обработки всех бюллетеней.
Действующий президент России Владимир Путин получает на выборах 71,97% голосов по итогам обработки 21,33% протоколов участковых избиркомов, следует из данных российского Центризбиркома.
После закрытия участков ЦИК включил счетчик подсчета предварительных результатов голосования, сообщает «РИА Новости».
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Выборы президента России
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