В Дагомысе ликвидировали прорыв на водоводе

В Лазаревском районе Сочи 21 марта после аварии на водоводе начали восстанавливать водоснабжение в населенных пунктах и социальных объектах.

Аварийно-восстановительные работы были завершены в 13:00. После этого началось наполнение системы водоснабжения.

В колл-центре «Сочиводоканала» интернет-порталу «Кубань 24» пояснили, что сейчас продолжается процесс заполнения системы водой. В горных районах водоснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Дагомысе 21 марта на территории пансионата «Дружба» прорвало коммуникации. Без воды остались почти 3 тыс. жителей нескольких поселков Лазаревского района, а также горбольница № 5 и детский сад.

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