В ДЦ «Орленок» прошло краевое совещание инспекторов по делам несовершеннолетних

Полицейские подвели итоги 2018 года и сообщили, что подростковая преступность на Кубани снизилась на 70%.

Также на совещании отметили лучших борцов с подростковой преступностью.

«Надо сказать, что сама атмосфера «Орленка» настраивает наших инспекторов на нужный лад. Все проникаются ответственностью для выполнения во время учебного года задач по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», — сказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Юрий Сафронов.

Полицейские отмечают, что низкие показатели преступности — результат «детского закона», который действует в регионе.

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