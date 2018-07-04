В дельфинарий Анапы передали шестерых спасенных от браконьеров моржей

Шесть тихоокеанских моржей отправились жить дельфинарий на Большом Утрише. Распоряжение о безвозмездной передаче животных подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Эти детеныши моржей были изъяты у браконьеров. По закону их должны были либо уничтожить, либо выпустить в море. Решили, что это не очень гуманно и поэтому они были переданы в наш дельфинарий на Черном море», — сказал заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук Алексей Суров.

По его словам, моржей переправили с Дальнего Востока специальным авиарейсом, выкормили. Сейчас животные начали работать в дельфинарии.

«Они уже большие: тогда были по 60 кг, а теперь уже почти под 300», — цитирует Алексея Суворова РИА «Новости».

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