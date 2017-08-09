В День физкультурника в городах Кубани можно будет сдать нормы ГТО

Праздник растянется на несколько дней.

В Краснодаре он начнется в сквере имени Жукова 10 августа в 9:00. Там выступят воспитанники всех спортивных школ краевой столицы. Юные атлеты проведут мастер-классы по гимнастике, современному пятиборью, регби, прыжкам на батуте, футболу и боксу. Напротив Театра кукол 12 и 13 августа члены сборной края по пауэрлифтингу проведут открытую тренировку. Праздник продолжится в парке «Солнечный остров». Там можно будет поиграть в волейбол на песке и поучаствовать в эстафете ГТО.

Проверить готовность к труду и обороне можно будет также в Белореченском районе, Анапе и в Сочи.

В спортивной столице страны 12 августа пройдут соревнования по мини-футболу, массовый забег, турнир по шахматам и настольному теннису, фестиваль единоборств, парад яхт, этнические казачьи игры, соревнования по конному спорту.

В Абинском районе 11 августа пройдет спартакиада среди людей с ограниченными возможностями здоровья, а 12 августа все желающие смогут сыграть в шашки, пляжный волейбол, футбол, а также перетягивать канат и поднимать гири.

В Апшеронском районе можно будет наблюдать за чудесами эквилибристики на воркаут-площадке.

В Армавире организуют поход выходного дня.

Практически в каждом районе Кубани предстоящие выходные будут спортивными, зрелищными и очень интересными. Подробную информацию о мероприятиях в День физкультурника можно найти на сайтах муниципалитетов.

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