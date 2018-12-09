В День Героев Отечества в России почтили память детей, погибших при спасении близких

В СК РФ рассказали о детях, отдавших свои жизни ради спасения родных людей.

В России 9 декабря отмечают День Героев Отечества — праздник, призванный отдать дань мужеству, самоотверженности, патриотическим качествам людей, носящих это звание. В этот день также чтят память тех, кто получил его посмертно.

Евгений Табаков (2001 — 2008) посмертно награжден Орденом Мужества. В момент, когда грабитель проник в квартиру, мальчик находился там с 12-летней сестрой. Злоумышленник набросился на девочку. Семилетний мальчишка не растерялся и дал отпор грабителю: схватил кухонный нож и нанес ему удар. Преступник в ответ восемь раз ударил мальчика ножом в спину. В это время сестра успела выбежать из квартиры и позвала на помощь. Женю спасти не удалось, он скончался от полученных ранений.

Данил Садыков (1999 — 2012), посмертно награжден Орденом Мужества. В Набережных Челнах 12-летний Данил спасал ребенка, упавшего в фонтан под напряжением и потерявшего сознание. Данил Садыков вытащил ребенка из воды, но сам получил смертельный удар током.

Андрей Касимов (2001 — 2014) посмертно награжден медалью «За спасение погибавших». В следственные органы СУ СК России по Удмуртской Республике 27 октября 2014 года поступила информация о безвестном исчезновении 13-летнего Андрея и 11-летней Александры Касимовых в поселке Балезино. На их поиски были направлены специалисты. Спустя сутки в близлежащем лесном массиве обнаружили тела погибших детей. Следователи через пять дней задержали преступника. В результате расследования восстановили картину произошедшего. Преступник затащил детей в лес, где напал на девочку. Брат до последнего пытался защитить младшую сестру, оказав сопротивление злоумышленнику. Однако он не смог одолеть преступника в схватке.

Иван Крапивин из Северодвинска (2002 — 2018) посмертно награжден медалью СК России «Доблесть и отвага». Сосед по квартире под воздействием алкоголя напал на мать мальчика в их квартире, он нанес ей 27 ножевых ранений. Подросток дал ему отпор, пытаясь защитить свою мать. За это преступник нанес Ивану три сильных удара гантелью по голове. Мальчик получил серьезные травмы. Под присмотром медицинских специалистов он прожил еще 1,5 года, находясь в больнице, но 4 декабря 2018 года его не стало. Мать мальчика осталась жива, сообщает пресс-служба СК РФ.

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