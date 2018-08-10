В День города Ейска для молодежи устроят геокешинг

Интерактивная командная игра «Ейск-170», посвященная юбилею города, 18 августа стартует в 9:00.

Участники с помощью навигационных систем будут выполнять задания, передвигаясь по городу на велосипедах. Юных жителей проверят на знание исторических и памятных мест Ейска.

Участникам мероприятия необходимо иметь мобильные устройства с GPS-навигатором, фотокамерой и выходом в интернет с доступом к социальной сети «ВКонтакте». Также у каждого из трех членов команды должен быть велосипед.

Желающим поучаствовать, но не имеющим двухколесный транспорт, на время прохождения игры его выдадут бесплатно в управлении по делам молодежи, сообщает пресс-служба администрации Ейского района.

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