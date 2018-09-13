В День города в Новороссийске родились шесть девочек и три мальчика

Город-герой отметил 12 сентября 180-летний юбилей.

Мэр Игорь Дяченко вручил матерям памятные медали «Новорожденному в день рождения города-героя Новороссийска».

«Рождение ребенка — это чудо, самый главный праздник для каждой семьи. А для всех нас — это появление на свет нового новороссийца, нового гражданина города-героя. Думаю, что родиться на 180-летие города — хороший знак. Пусть и памятные медали будут как талисман для этих мальчиков и девочек», — отметил Дяченко.

Новороссийский перинатальный центр входит в тройку лучших родильных домов края. Здесь трудится более 380 медицинских работников. Только за 8 месяцев 2018 года в перинатальном центре на свет появились 3,5 тыс. новорожденных, а со дня открытия 42 года назад здесь родилось более 90 тыс. детей, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жителей Новороссийска поздравил с юбилеем города губернатор края.

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