В день матча ХК «Сочи» — «Автомобилист» пустят специальные автобусы

19 сентября в 15:23

На игру 19 сентября можно добраться на автобусах, отправляющихся в 18:10 и 18:20 от ЦУМа.

Проезд для болельщиков при предъявлении билета на игру или абонемента будет бесплатным.

Автобусы «Едем на хоккей» проследуют по маршруту: ж/д вокзал Сочи (ЦУМ) — гостиница Сочи — пансионат Светлана — Стадион — санаторий Металлург — санаторий Заря — санаторий Знание — ж/д вокзал Адлер — ДС «Большой».

Автобусы будут останавливаться на указанных в маршруте остановках, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

Матч начнется в 19:30.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник