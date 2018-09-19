В день матча ХК «Сочи» — «Автомобилист» пустят специальные автобусы

19 сентября в 15:23
На игру 19 сентября можно добраться на автобусах, отправляющихся в 18:10 и 18:20 от ЦУМа.
Проезд для болельщиков при предъявлении билета на игру или абонемента будет бесплатным.
Автобусы «Едем на хоккей» проследуют по маршруту: ж/д вокзал Сочи (ЦУМ) — гостиница Сочи — пансионат Светлана — Стадион — санаторий Металлург — санаторий Заря — санаторий Знание — ж/д вокзал Адлер — ДС «Большой».
Автобусы будут останавливаться на указанных в маршруте остановках, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».
Матч начнется в 19:30.
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