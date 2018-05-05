В День Победы по Театральной площади Краснодара пройдут 2,5 тыс. человек

В качестве зрителей в праздничном мероприятии примут участие 370 ветеранов Великой Отечественной войны.

Прохождение войск Краснодарского территориального гарнизона, посвященное 73-й годовщине Великой Победы, состоится 9 мая в 11:00. На Театральную площадь выйдут более 2,5 тыс. военнослужащих, представителей ветеранских организаций, Кубанского казачьего войска. Жители и гости города смогут увидеть комплексы «Тайфун», «Эскандер», зенитные установки з/у-23, бронеавтомобили «Тигр».

Мероприятию предшествуют три репетиции. Последняя из них состоится утром 7 мая.

Также в День Победы состоится военный парад в Новороссийске, торжественным маршем пройдут войска в Анапе и Туапсе. Все мероприятия начнутся в 10:00.

Самой масштабной станет акция-шествие «Бессмертный полк», которая пройдет по всей Кубани. Организаторы в этом году ожидают более 500 тыс. участников.

Также 9 мая в Краснодаре в выставочном зале Боевой славы пройдут экскурсии ко Дню Победы. В преддверии праздника главы муниципалитетов организуют приемы ветеранов, фронтовиков будут также поздравлять на дому, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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