В День Победы по улицам Новороссийска пронесут синий платок

Патриотическая акция «Маленький синий платочек» — это дань памяти женщинам, которые на своих хрупких плечах вынесли все тяготы Великой Отечественной войны.

На огромном полотнище синего цвета — более 1,8 тыс. имен. Их число продолжает расти. На треугольниках, чем-то напоминающих фронтовые письма, — имена и фамилии матерей и тружениц тыла. Они растили детей, работали в полях и на заводах, а после войны возрождали из руин города. За все это их не награждали орденами.

«Доказано учеными, историками мира, что Россия победила благодаря женщинам, которые действительно любили, растили детей и умели держать верность, сохранять и ждать своих мужей. Вот им низкий поклон! До земли!» — сказала организатор акции Елена Прожогина.

Любой житель края, чья бабушка или прабабушка прошла тяготы военного времени, может принять в ней участие. Для этого нужно написать имя и даты жизни и смерти героини на равнобедренном треугольнике из синей ткани. Еще одно условие: надпись должна быть сделана белым маркером. Все данные организаторы записывают в специальную книгу, которую затем передадут в музей. Синий платок в День Победы пронесут по улицам Новороссийска.

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