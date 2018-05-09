В День Победы сочинцы почтили память героев войны

В 1940-х годах из города на фронт ушли около 18 тыс. человек, почти треть из них не вернулась домой.

Военный подвиг 9 мая отметили спортивным: сочинцы отжались от земли 26 тыс. 633 раза — по количеству мирных дней после окончания Великой Отечественной войны. У памятника писателю Николаю Островскому собрались около 100 человек.

«В первую очередь это дань памяти ветеранам. Мы показываем, что мы помним их подвиг, и молодежь этими отжиманиями говорит своеобразное «спасибо» за каждый день, что мы прожили без войны», — пояснил руководитель воркаут-движения в Сочи Тарас Войтков.

Еще один рекорд поставили уже все горожане вместе: в Сочи почти 80 тыс. человек прошли в колоннах «Бессмертного полка». Благодарные потомки несли в руках таблички с портретами героев. Их истории передаются в семьях из поколения в поколение.

Для проведения памятной акции схему движения в городе изменили. Главную дорогу предоставили колонне.

«Эмоций много, радость огромная за единение людей, за Победу, за сплоченность», — отметил полковник в отставке службы военных сообщений, ветеран ВС СССР Борис Винников.

На площади у Южного мола весь день звучали фронтовые песни. Ветераны вспоминали свой военный путь.

«Румыния, Венгрия, Чехословакия, Югославия, до Берлина 40 км не дошел — война кончилась. Когда объявили об этом, радости было много», — рассказал разведчик, ветеран Великой Отечественной войны Павел Бардин.

В Сочи в разных частях города горели поленья в печах полевых кухонь, каждый желающий мог попробовать на вкус фронтовую кашу.

Залп почетного караула дали в память о тех солдатах, чей подвиг никогда не будет забыт. Главный митинг в честь Дня Победы провели у мемориала Воинской Славы в Завокзальном районе. Здесь покоятся около 2 тыс. сочинцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Всего же свою жизнь в битве с фашистскими захватчиками отдали более 4,5 тыс. жителей курорта.

Рядом с мемориалом в Сочи появилось еще одно место, где можно поклониться подвигу советских войнов: на Севастопольской улице художники нарисовали граффити с изображением неизвестного солдата.

«Около 20:00 в Сочи зажжется свет в сотнях окон. На фасаде одного из отелей из светодиодных элементов будет сложена цифра «девять», опоясанная георгиевской ленточкой. Композиция будет видна всю ночь», — сообщил собственный корреспондент «Кубань 24» Максим Емельянов.

Все новости по теме:

День Победы

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник