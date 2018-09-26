В День пожилых людей на Кубани пройдет более 600 мероприятий

Международный праздник отмечается ежегодно 1 октября.

В Краснодарском крае во всех комплексных центрах социального обслуживания, домах-интернатах для престарелых и инвалидов пройдут различные мероприятия. Пожилых людей ждут концерты, театрализованные постановки, выставки, тематические вечера, литературные чтения, чаепития, экскурсии в краеведческие музеи, посещение кинотеатров, спортивно-игровые программы, встречи со священнослужителями.

С участием школьников проведут акцию «Поздравительная открытка для пожилого человека». Также дети окажут шефскую помощь на приусадебных участках пенсионеров. Для ветеранов труда состоится акция «Пусть будет теплой осень жизни».

Сейчас в регионе проживает около 1,5 млн пожилых людей, из них свыше 9 тыс. — старше 90 лет, более 100 уже отметили вековой юбилей. На Кубани открыт 21 дом-интернат для престарелых и инвалидов и 20 психоневрологических интернатов на 8,6 тыс. мест. Более 72 тыс. пенсионеров постоянно получают помощь на дому, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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