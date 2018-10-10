В день празднования освобождения Кубани глава Анапы вручил ветеранам юбилейные медали

Главное торжество прошло в Темрюке — в музее под открытым небом. На «Военной горке» каждый муниципалитет развернул свою тематическую экспозицию.
Гости из Анапы представили реконструкцию легендарных подвигов советских героев. Среди них — сержант Сурен Аракелян, который повторил подвиг Александра Матросова, закрыв собой амбразуру вражеского дзота. Рассказали и историю Капитана Дмитрия Калинина.
«Так как Анапа была оккупирована немецко-фашистскими войсками, в городе было партизанское движение. На инсталляции мы представили партизан и высадку капитана Дмитрия Калинина в Варваровской щели, где он погиб», — пояснил глава Анапы Юрий Поляков.
В день освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков Юрий Поляков вручил ветеранам Великой Отечественной войны, которые приехали на праздник в Темрюк из Анапы, юбилейные медали.
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