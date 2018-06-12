В День России Кондратьев вручил награды выдающимся жителям Кубани

Церемония награждения медалями «Герой труда Кубани» и «За выдающийся вклад в развитие Кубани», а также вручение благодарственных писем президента РФ прошло 12 июня.

На торжественном мероприятии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поприветствовал собравшихся и поздравил всех с Днем России.

«Мы сегодня отмечаем великий праздник для каждого — День России. И мы испытываем гордость за свою страну и свою малую родину. В прошлом году на Кубань на постоянное место жительства переехали более 60 тыс. человек. Люди хотят жить в нашем крае. В регионе, где вы достигли максимальных результатов в своем труде», — обратился глава Кубани к присутствующим.

Кондратьев подчеркнул, что во многом благодаря таким выдающимся жителям, Краснодарский край является динамично развивающимся регионом России.

«Вы гордость нашего края, честь вам и слава. Спасибо за ваш труд на благо края и России», — сказал он.

Высшую награду края губернатор вручил пяти кубанцам. Медали «Герой труда Кубани» удостоены ведущий мастер сцены Краснодарского академического театра драмы имени Горького, народный артист РСФСР Анатолий Горгуль, генеральный директор ОАО «Кропоткинский машиностроительный завод» (с 1988 по май 2018 года) Николай Еремян, и. о. директора рисоводческого племенного завода «Красноармейский» имени Майстренко Сергей Кизинек, профессор кафедры истории России КубГУ Валерий Ратушняк и глава Геленджика Виктор Хрестин.

Еще восемь человек наградили медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» разных степеней, 12 — получили благодарственные письма президента РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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