В День России стартует массовый автопробег по Крымскому мосту

В мероприятии примут участие около 1 тыс. человек, задействуют более 500 автомобилей.

Автопробег из Краснодарского края в Крым начнется 12 июня в 10:00 от поселка Веселовка Темрюкского района. Он завершится у мемориального комплекса на горе Митридат в Керчи, где состоится торжественное возложение цветов к Обелиску Славы.

Планируется, что в автопробеге примут участие студенты, спортсмены, автолюбители, представители общественных организаций из ЮФО и других регионов страны.

Для машин изготовят специальную брендированную символику, сообщает пресс-служба администрации Темрюкского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мае участники международного автопробега «Победа без границ» посетили Кубань. Также через Краснодар прошел автопробег «Лайк».

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