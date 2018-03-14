В день выборов на Кубани будут круглосуточно работать горячие линии

Также в крае 18 марта на дежурства выйдут 15 тыс. полицейских, сотрудников Росгвардии, казаков и дружинников. Они будут следить за порядком на избирательных участках, которых в регионе более 2,5 тыс.
А наблюдать за законностью процесса до и во время выборов — задача общественников. Они уже приступили к работе по всей стране. Наблюдатели следят за тем, как кандидаты ведут агитацию, и фиксируют все случаи нарушений.
Информацию о любых спорных, провокационных и конфликтных ситуациях, если таковые случаются, принимают специалисты Центральной избирательной комиссии.
Жители Краснодарского края могут пожаловаться и в краевой избирком. Постоянно на связи и кубанская Общественная палата. Обратиться к специалистам информационных центров можно было еще с февраля. Чаще всего люди узнают, как найти свой избирательный участок и как проголосовать не по месту прописки.
До 18 марта звонить по телефонам горячих линий можно до 18:00, а непосредственно в день выборов номера будут активны круглосуточно.
Телефоны горячих линий:
Центральной избирательной комиссии России — 8 (800) 707-20-18
Избирательной комиссии Краснодарского края — 8 (861) 262-08-93
Общественной палаты Краснодарского края — 8 (861) 259-01-91.
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