В день выборов на Кубани обещают солнечную погоду

По данным синоптиков, 18 марта температуры в среднем по краю превысят 15 °С. В Краснодаре, например, будет около 20 °С.

Пока же дождь не прекратится еще несколько дней. Из-за осадков 10 °С будут казаться морозными. А 18 марта синоптики рекомендуют брать для выхода на улицу специфический набор вещей.

«Варежки с зонтиком. Хотя, в принципе, 18 марта будет все-таки тепло по сравнению со всей неделей. Потеплеет до 15 °С, но вот осадки и повышенная влажность не будут способствовать тому, чтобы чувствовалась уже настоящая весна», — рассказал руководитель территориального Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

А вот 19 марта погода ухудшится: столбики термометров опустятся на несколько градусов.

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