В день выборов на Кубани обеспечат безопасность 7 тыс. полицейских

Их задача — охранять бюллетени и помещения, где идет голосование.

В крае работают более 2,7 тыс. участков. В паре со служебными собаками стражи порядка будут следить за безопасностью на выборах и предотвращать внештатные ситуации.

«Мы задействуем также Росгвардию, резервы ОМОН из расчета не только нахождения внутри избирательного участка, но и на прилегающей территории», — пояснил начальник отдела ГУ МВД России по Краснодарскому краю Анатолий Луц.

Также на местах голосования будут работать курсанты Краснодарского университета МВД, около 4 тыс. казаков, дружинников и сотрудников частных охранных предприятий. В случае нарушения прав избирателей можно будет пожаловаться по телефону горячей линии по номеру 8(861) 212-40-49.

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