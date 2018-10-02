В день закрытия курортного сезона в Туапсинском районе состоится забег

Легкоатлетический мини-марафон пройдет 6 октября на улицах Туапсе.

Спортсмены могут выбрать одну из двух дистанций — 1 и 2,5 км. Им предстоит пробежать от площади Октябрьской революции по улице Гагарина до центрального городского пляжа. Километровая дистанция закончится у главной сцены праздника, а тем, кто выбрал 2,5 км, нужно будет преодолеть еще 750 м по морской набережной.

Стартует забег в 14:00, сообщает пресс-служба Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 6 октября в Туапсе планируют установить мировой рекорд, пожарив шашлык длиной 300 м.

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