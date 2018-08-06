В десяти муниципалитетах Кубани завершили постановку зеленых зон на кадастровый учет

Исполнение поручения губернатора региона Вениамина Кондратьева 6 августа обсудили на расширенном планерном совещании в Краснодаре.

Глава Кубани напомнил, что до конца текущего года все зеленые зоны региона должны быть поставлены на кадастровый учет и иметь четкие границы.

«Площади зеленых зон в крае за последние 20 лет кратно уменьшились именно потому, что не стояли на учете. Даже в Краснодаре отдельные парки не имели правового статуса и были просто территориями, на которых бесконтрольно строили, что угодно», — подчеркнул Кондратьев.

В десяти муниципалитетах поручение губернатора по постановке зеленых зон на учет полностью выполнено. Это Белореченский, Кореновский, Красноармейский, Крыловский, Новокубанский, Новопокровский, Славянский, Тихорецкий, Успенский районы и Новороссийск.

«Хороший темп взят в краевой столице, там поставлена на кадастровый учет 91 территория из 100 заявленных. Значительную часть работ провели в Сочи», — добавил губернатор.

Вместе с тем, в отдельных муниципалитетах работа ведется недостаточно активно. Речь идет о Крымском, Гулькевичском районах и Горячем Ключе. Руководители территорий заверили, что до конца текущего года все участки будут учтены.

В 44-х муниципальных образованиях края насчитывается 1 тыс. 909 территорий, занятых зелеными насаждениями общей площадью свыше 4 тыс. 220 га. Из них на государственный кадастровый учет поставлено 1 тыс. 481 территория или 77,5% от общей численности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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