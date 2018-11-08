В детсаду Крымского района появился «Птичий городок»

Инициаторами проекта выступили воспитанники детского сада № 26 станицы Варениковской.

Весной дети заметили, что на веранды детского сада стало прилетать множество птиц, которым негде было поселиться. Воспитатели Елена Гнибеда и Светлана Блинова предложили родителям вместе с детьми смастерить скворечники. Так возник проект «Птичий городок».

Теперь у птиц появилась возможность гнездиться на территории детсада. Сейчас его посещают воробьи и синицы, а весной 2019 года дети будут наблюдать за грачами, зарянками, удодами, соловьями, сообщает пресс-служба администрации Крымского района.

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