В детских садах и больницах Краснодара стартует отопительный сезон

Учреждения дошкольного образования, больницы и поликлиники могут подать заявки на подачу тепла уже с 9 октября.

Соответствующее постановление подписал мэр Евгений Первышов.

Глава города отметил, что теплоснабжение в эти организации будет подаваться по заявочному принципу. Все котельные города подготовлены к началу отопительного сезона. После поступления заявок ресурсоснабжающие организации начнут подавать теплоноситель.

В постановлении предписано теплоснабжающим компаниям Краснодарской ТЭЦ, АО «Краснодартеплосеть», филиалу АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», ООО «Южное тепло-энергетическое предприятие», АО «Краснодаргоргаз», а также предприятиям и учреждениям всех форм собственности, имеющим на своем балансе отопительные котельные, с 9 октября при поступлении заявок обеспечить подачу теплоносителя и газа на отопление лечебных и детских дошкольных учреждений.

Постановление вступило в силу, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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