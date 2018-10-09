В детских садах и больницах Краснодара включили отопление

Коммунальщики начали принимать заявки от медицинских и дошкольных учреждений на подачу тепла. В Краснодаре около 170 детских садов, 135 из них уже отапливаются.

В домах батареи пока не включат — на улице еще довольно тепло.

«Отопление включат, если среднесуточная температура в течение пяти суток не поднимется выше 7 °С, судя по прогнозу погоды, начать топить могут где-то 15 октября», — сказал начальник отдела ТЭК департамента городского хозяйства Краснодара Руслан Тлий.

Также тепло в многоэтажных жилых домах будут включать по заявкам управляющих компаний или ТСЖ. Кроме того, в городском департаменте заявили, что все котельные города готовы к сезону холодов.

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