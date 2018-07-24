В детском центре «Орленок» открылся фестиваль «В мире танца»

На торжественной церемонии фестиваля хореографического искусства номера представили более 100 юных исполнителей из России, Казахстана и Беларуси. Оценил танцы художественный руководитель балетной труппы Большого театра Сергей Филин.

«У нас будет очень много направлений. Будут и характерные танцы, будет и классический балет, и неоклассический, и модерн, и контемпорари. Очень много направлений, которые интересны для тех, кому, может быть, скучно смотреть на классический балет. Каждый найдет для себя свой танец», — сказал художественный руководитель балетной труппы Большого театра Сергей Филин.

По словам народного артиста России, который впервые побывал в «Орленке», он поражен тем, насколько хорошо организован отдых в одном из самых знаменитых детских лагерей страны. В рамках фестиваля Филин пообещал провести мастер-классы для детей и их педагогов. «В мире танца» будет проходить всю неделю.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник