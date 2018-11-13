В детском доме станицы Медведовской провели экскурсию для гостей из ЮФО

Приют в Тимашевском районе посетили участники окружной конференции для руководителей организаций для детей-сирот и представителей профильных министерств.

Педагоги и воспитанники медведовского приюта показали комнаты, кружок робототехники и кабинеты труда.

Конференция посвящена проблемам детских домов. Одна из главных задач участников — поделиться опытом, а также проверить, соответствуют ли учреждения федеральному постановлению. Согласно ему, условия, в которых живут дети, не должны отличаться от семейных.

«Впечатления великолепные. Очень понравилось оснащение, оборудование, то, как построена работа в учреждении, гостиные семейного типа», — отметила участница конференции из Астраханской области Ольга Иноземцева.

«Всего лишь 300 детей требуют устройства в семью. И я думаю, что наша общая задача — найти для них достойных родителей», — считает заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша.

Руководители организаций для детей-сирот из других регионов единогласно признали Медведовский детдом образцовым. После экскурсии воспитанники приюта устроили для гостей концерт с музыкальными номерами и театральными постановками.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник