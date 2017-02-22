В детском саду Ейска провели акцию «Посылка солдату»

Сотрудники, воспитанники детского сада № 27 города Ейска и их родители собрали подарки для солдат срочной службы.

Военнослужащие находятся на лечении в госпитале города.

В ходе акции «Посылка солдату» ребята совместно с педагогами написали для защитников поздравления и пожелания.

Заведующая дошкольного учреждения Анастасия Приймак и воспитанники передали военнослужащим посылку и письма. Музыкальный руководитель Любовь Курило и инструктор по физической культуре Зинаида Топчян вместе с ребятами подготовили для солдат праздничное выступление, сообщает газета «Приазовские степи».

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