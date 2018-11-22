В Динской под колесами грузового поезда погиб пенсионер

Это произошло 21 ноября в 17:45 на 643-м километре станции Динская.

По предварительным данным, 63-летнего местного жителя сбил грузовой поезд № 2840. По словам машиниста, мужчина хотел перебежать железнодорожное полотно прямо перед проходящим поездом. Машинист попытался затормозить, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось. Пенсионер скончался на месте происшествия.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев трагедии и машиниста поезда. Назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК России.

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