Открытие обновленного парка, который основали 50 лет назад, прошло 27 декабря.

На центральной аллее парка установили современное наружное освещение, новую тротуарную плитку уложили взамен асфальтированных дорожек, выполнили отвод сточных вод, провели озеленени.

Эти работы удалось произвести благодаря участию Динского района в федеральной программе. На реконструкцию более 6 тыс. кв. м потратили 6,7 млн рублей.

В 2018 году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в Краснодарском крае выделили 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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