В Динском районе химическими отходами испортили почти 2,5 га земли

Преступление выявили во время прокурорской проверки состояния земельного участка в северо-восточной части станицы Новотитаровской.

Прокуратура во время проверки установила, что на земельном участке площадью более 24 тыс. кв. м размещены отходы, относящиеся к четвертому классу опасности. Во время обследования территории обнаружили, что почва загрязнена химическими веществами. Ущерб окружающей среде составил более 900 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Материалы проверки направили в органы предварительного расследования, по результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли). В рамках уголовного дела принимают меры для ареста имущества подозреваемого для возмещения ущерба.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.