В Динском районе рыбаки спасли запутавшегося в леске лебедя. Фото

Это произошло 7 апреля в станице Нововеличковской.

Житель станицы Новотитаровской Михаил Колесник рассказал интернет-порталу «Кубань 24», что вместе с другом 7 апреля поехал на рыбалку. Мужчины заметили в реке лебедя, который застрял в камышах и не мог плыть, был практически без сил. Рыбаки подошли к лебедю и выяснили, что он запутался в леске.

«Сначала лебедь шипел и дергался. Потом перестал — наверное, понял, что ему помогают. Приплыла его пара и все время ждала, пока мы его выпутывали», — рассказал Михаил Колесник.

Птицу отнесли на берег, где он набрался сил и спустя полчаса уплыл к своей паре.

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