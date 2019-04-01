В Динском районе закрыли частный пансионат для инвалидов и престарелых

Причиной запрета деятельности пансионата «Родные люди» стали многочисленные нарушения эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности.

По данным прокуратуры, в арендованном здании пожилым людям предоставлялись социальные услуги без лицензии. В пансионате находились 15 человек, страдающих различными заболеваниями. Установлено, что пациентам не оказывалась доврачебная помощь, а персонал не имел медицинского образования.

По результатам проверки контролирующие органы выявили грубые нарушения пожарной безопасности, а также санитарных норм. Прокурор Динского района обратился в суд. По результатам рассмотрения иска суд запретил деятельность пансионата. Пожилые люди направлены в свои семьи, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.