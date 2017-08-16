В Динском районе директора автотранспортного предприятия заподозрили во взятке

Он вымогал деньги у водителей пассажирских автобусов.

По версии следствия, мужчина, будучи генеральным директором ОАО «Динское автотранспортное предприятие», в мае потребовал от начальников бригад организации 800 рублей с каждого водителя за одну рабочую смену за общее покровительство и допуск к выезду на маршруты во второй половине мая. Мужчины согласились, однако сообщили об этом в правоохранительные органы. Во время получения взятки от начальника гаража в размере более 180 тыс. рублей 31 мая злоумышленника задержали оперативные сотрудники полиции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Проводят следственные действия, устанавливают обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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