В Динском районе эвакуатор смял легковушку с детьми

В результате ДТП на трассе «Динская — Пластуновская» пострадали четыре человека.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, в конце декабря жительница станицы Динской забирала с новогодней елки дочь и двух ее друзей. Когда их автомобиль ВАЗ-2106 двигался по главной дороге, со стоянки от магазина задним ходом выехал эвакуатор.

Водитель эвакуатора Isuzu выехал на трассу и смял «шестерку». Пострадали женщина и трое детей 14 лет. Все школьники получили тяжелые травмы, их доставили в больницу Краснодара.

Им провели сложные нейрохирургические операции. Пострадавшим предстоит долгий курс реабилитации.

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