В Динском районе гость после ссоры ударил пенсионерку ножом в шею

Подозреваемого в убийстве задержали 23 января.

В полицию Динского района 27 декабря 2017 года поступило сообщение о том, что в одном из домов в станице Пластуновской работник социальной службы обнаружил тело 65-летней женщины с колото-резаными ранениями шеи. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По подозрению в убийстве 23 января задержали 40-летнего знакомого погибшей, гражданина Узбекистана.

На допросе он признался в преступлении.

По данным следствия, вечером 26 декабря 2017 года мужчина пришел в гости к пенсионерке, между ними произошел конфликт. Злоумышленник несколько раз ударил женщину кухонным ножом в шею, она скончалась. Мужчина скрылся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Устанавливаются обстоятельства и мотивы преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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