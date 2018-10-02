В Динском районе из-за града и ветра произошли отключения электроэнергии

Для восстановления энергоснабжения 2 октября задействовали все аварийные службы.
Отключения произошли на территории нескольких поселений. Ведутся восстановительные работы.
«Если ваши постройки, дома, сооружения или другое имущество было повреждено стихией и вам требуется помощь, звоните на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы по телефону 8(86162)6-12-01», — сообщили в пресс-службе администрации Динского района.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», жителей Кубани 2 октября МЧС предупредило о ливнях и усилении ветра. Кратковременные дожди с грозами синоптики ожидают на юге края.
В Краснодаре и Северском районе выпал град.
В Краснодаре во время ливня ветер повалил строительный кран, погиб мужчина.
Под Краснодаром ветер сорвал крышу, ударила молния.
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