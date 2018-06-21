В Динском районе Jaguar протаранил жилой дом, пострадал ребенок

Это произошло 20 июня на улице Красной в станице Пластуновской.

Видеозапись с места ДТП опубликовали в социальных сетях местные жители. На записи видно, что автомобиль получил серьезные механические повреждения, в частном доме разрушена стена.

По предварительным данным, за рулем автомобиля был житель Москвы, он отдыхал в Динском районе. Ночью он сел за руль, превысил скорость. Иномарка потеряла управление, съехала с дороги и влетела в дом. В этот момент там спали люди. От разбившегося стекла пострадал ребенок.

Водитель иномарки скрылся с места происшествия скрылся, но был задержан.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

В Пластуновской «Ягуар» на скорости протаранил частный дом! • По оперативной информации, житель Москвы проводил отпуск в Динском районе. В ночь на 20 июня он сел в машину поехал. — На улице Красной в станице Пластуновской мужчина изрядно разогнался, не справился с управлением и влетел в частный дом, где мирно спали люди. — От разбившегося стекла пострадал ребенок. • Водитель «Ягуара» с места происшествия скрылся, но был задержан. • Видео от подписчика. #Чп #Полиция #Краснодар #Ростов #Майкоп #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #ГорячийКлюч #Темрюк #Дтп #Динская

Публикация от ЧП Краснодар™ (@chp_krd) 21 Июн 2018 в 3:18 PDT

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