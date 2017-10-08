В Динском районе мужчина до смерти избил собаку

По словам очевидцев, избивавший собаку мужчина был пьян.

Инцидент произошел 5 октября в станице Динской. По словам местной жительницы, на пересечении улиц Хлеборобной и Октябрьской около полуночи пьяный мужчина стал избивать свою собаку. После того, как животное перестало двигаться, злоумышленник ушел.

Очевидцы вызвали полицию, также информация попала в местные СМИ. Журналисты отвезли собаку в ветеринарную клинику, у животного диагностировали несколько переломов. Через время собака умерла.

«В полиции пока не могут прокомментировать, какое наказание понесет хозяин собаки. Сбор средств [на лечение собаки] закрыт. Мы переведем эти деньги приюту для животных», — пишет газета РВС.

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