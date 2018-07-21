В Динском районе мужчина погиб, катаясь на самодельном багги

Это произошло 19 июля возле села Примаки.

По предварительным данным, 40-летний водитель багги не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось. Мужчина скончался на месте ДТП.

Следователь отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Дмитрий Кириченко сообщил, что по факту случившегося назначена доследственная проверка, пишет газета «РВС».

Багги — небольшой легкий автомобиль высокой проходимости для езды по несильно пересеченному бездорожью.

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