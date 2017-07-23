В Динском районе начали строить храм в честь Казанской иконы Божьей Матери

На месте строительства прошел торжественный молебен.

Его провел благочинный церквей Динского района Иоанн Лапко. Перед молебном жители станицы Динской устроили крестный ход к месту будущего храма. Строители уже заложили фундамент здания.

Церковь строят на пожертвования в рамках благоустройства микрорайона консервного завода. Вокруг здания планируют разбить парк, построить спорткомплекс и детские площадки, сообщает пресс-служба администрации Динского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор в ноябре 206 года освятил место возведения храма в честь Казанской иконы Божьей Матери в станице Динской.

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