В Динском районе неизвестные взорвали банкомат в административном здании

Это произошло 21 апреля около в 3:55 в здании администрации Красносельского сельского поселения.

Злоумышленники проникли в здание через окно и взорвали банкомат. При проникновении в помещение сработала сигнализация. Неизвестные скрылись, не вскрыв банкомат.

Полицейские изъяли с места происшествия отпечатки пальцев. Также в распоряжении правоохранителей есть видеозапись с камер наблюдения.

Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка, сообщает пресс-служба администрации Динского района.

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