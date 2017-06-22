В Динском районе освятят новый храм

22 июня в 17:47

В станице Васюринской Динского района завершили работы по возведению Успенского храма.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор 25 июня совершит чин освящения Успенского храма, а также проведет литургию. Богослужение начнется в 8:00.

Приход храма в честь Успения Пресвятой Богородицы был открыт в 1988 году. Первым настоятелем стал протоиерей Сергий Слюсарев. Первоначально богослужения совершались в молитвенном доме. Строительство нового храмового здания началось в 1998 году, сообщает пресс-служба Екатеринодарской и Кубанской епархии.

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