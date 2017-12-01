В Динском районе открыли многофункциональную игровую площадку

Игровой комплекс появился в селе Красносельском. Вместе со школьниками его торжественно открыл исполняющий обязанности руководителя муниципалитета Сергей Пономарев.

Площадку построили всего за полтора месяца. Деньги в размере 2,5 млн рублей выделили из краевого и местного бюджетов. О таком комплексе в районе мечтали давно, говорят жители. Со своей просьбой они обратились к главе региона Вениамину Кондратьеву. Чтобы детям было, где заниматься спортом, комплекс разделен на две зоны: одна — для занятий игровыми видами, на другой установили спортснаряды.

«Рядом школа у нас. Сюда приходят дети, занимаются, они уже благодарят. Рядом современно отстроенный район. Это тоже для местных детей очень удобно, они тут живут. Тут будет развиваться новый микрорайон. Со временем появятся дороги, удобные подъездные пути и все будут ходить именно на эту площадку», — сказал и. о. главы Динского района Сергей Пономарев.

Спортплощадка в Красносельском стала четырнадцатой по счету в районе. Планируется, что до Нового года строители обустроят еще одну в поселке Украинском.

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